15-vuotias Victoria muistuttaa erehdyttävästi äitiään Martina Aitolehteä – Esko Eerikäinen lomailee tyttärensä kanssa Thaimaassa

Esko Eerikäinen viettää joulua tyttärensä kanssa maailman toisella laidalla.

Radiojuontaja Esko Eerikäinen on jakanut joulun alla 23. joulukuuta kuvia Instagramiin tyttärensä Victorian kanssa. Kuvien sijainniksi hän on merkannut Hua Hin Beachin, joka on Thaimaassa.

Kuvissa isä ja tytär poseeraavat iloisen näköisinä rannalla.

Victoria täytti 8. marraskuuta 15 vuotta. Mitä vanhemmaksi hän kasvaa, sitä enemmän hän tuntuu muistuttavan äitiään ja Eskon ex-vaimoa Martina Aitolehteä.

Instagramin tarinat-osiossa Esko on kertonut, että illalla kahdeksan aikaan lomakohteessa oli 28 astetta lämmintä. Isä ja tytär ajelivat tuk-tukilla syömään ja kävivät myös hieronnassa.

Esko on jakanut kuvakimaran Thaimaasta myös edellisenä päivänä ja kertonut kuvatekstissä rakastavansa kyseistä maata.

