Esko Aho torjuu väitteet siitä, että 90-luvun lamassa ei otettu velkaa: "Halua ei puuttunut - ongelma oli lainan saanti ja hinta"

– Yhdeksänkymmentaluvun alun laman alla, laman keskellä ja laman jälkihoidossa syntyi varmasti virheitä. Mielikuva siitä, että elvyttämisen ja velanoton sijaan kaikkia etuuksia leikattiin, on kuitenkin perusteellisesti väärä. Suomi kattoi kansantalouden romahduksen aiheuttaman valtiontalouden alijäämän ensisijaisesti ulkomaisella velalla, kirjoittaa Aho.

Kauhea vuosi

Suomen hyvinvointi on vaarassa

Uudessa kirjassaan Aho pohtii myös talouden nykyistä 15 vuoden kitukasvua ja on siitä huolissaan. Kansantuotteen muutos on jäämässä 2008 jälkeen miinusmerkkiseksi.

– Finanssikriisin jälkeen me emme ole saaneet juonesta kiinni. Meillä on isoja vaikeuksia ymmärtää, mistä hyvinvointi Suomessa syntyy. Se ei synny valtion kautta ja valtion toimin, vaan se syntyy sitä kautta, että meillä on kilpailukykyinen yksityinen sektori ja erityisesti vientisektori, totesi Aho MTV:n haastattelussa.