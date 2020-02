Esko Aho MTV:n Uutisextrassa: "Työperäinen maahanmuutto ei ole valinta vaan välttämättömyys"

Työperäinen maahanmuutto välttämätöntä

– Nykyisiäkään työpaikkoja ei voida säilyttää, jollemme saa työvoimaa ulkomailta Suomeen. Työperäinen maahanmuutto ei ole Suomelle mikään valinnainen asia - se on välttämättömyys. Meidän on pakko saada osaavaa työvoimaa myös maan rajojen ulkopuolelta, Aho sanoi.

Täystyrmäys ulkomaalaistyöntekijöillä pelottelulle



– Ajatus siitä, että se jotenkin syö suomalaisten mahdollisuuksia ja vie meiltä työpaikkoja on täysin väärä käsitys. Asia on täsmälleen toisin päin. Jos työpaikat jäävät täyttämätttä, niin myös suomalaisten työllistymismahdollisuudet heikentyvät, selitti Aho.

Kiinan talous voi heiluttaa myös Suomea

– Kiina on suuri kysymysmerkki. Siellä on monta muutakin ongelmaa kuin tämä korona-virus. Siellä on laskeva talouskasvu muutenkin, väeston ikääntyminen on tulossa isoksi haasteeksi ja sitten iso velkaantuminen. Kiinan velkaongelmat ovat vaikeasti ymmärrettäviä ja niihin sisältyy minun mielestäni isoja riskejä, pohti Aho.