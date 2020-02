Esko Aho kommentoi mahdollista presidenttiehdokkuuttaan MTV:lle: "Spekulaatioilla on korkeintaan viihdearvoa"

Entinen keskustan nokkamies Esko Aho on pysytellyt pitkään poissa päivänpolitiikasta. Pääministerikautensa jälkeen hän toimi muun muassa Sitran yliasiamiehenä ja Nokian johtotehtävissä.

Viime aikojen presidenttiehdokaskyselyissä Ahon nimi on kuitenkin noussut taas esiin. Eri medioiden kyselyissä suosituin keskustalainen on yleensä ollut Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn, mutta myös Aholla on ollut kannatusta.