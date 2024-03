Esivaalissa voittanut Nikki Haley pelkää Trumpin hylkäävän perustuslain presidenttinä: "Puhutaan kostosta"

Yhdysvaltain entinen YK-lähettiläs, republikaanien Nikki Haley on voittanut kampanjansa ensimmäiset esivaalit pääkaupungissa Washingtonissa. Asiasta kertovat muun muassa uutistoimisto AFP ja Politico. Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin ainoa jäljellä oleva haastaja Haley sai puoluevirkailijoiden mukaan noin 63 prosenttia äänistä. Vahvasti demokraattisessa Washingtonissa on vain pieni määrä rekisteröityjä republikaaneja. Vuoden 2020 presidentinvaaleissa demokraattiehdokas Joe Biden sai 92 prosenttia äänistä Washingtonissa.

Yllätyksetön supertiistai

Haleyn voitto maan pääkaupungissa on lähinnä symbolinen, ja se tulee aivan supertiistain kynnyksellä. Republikaanien todennäköisen presidenttiehdokkaan Trumpin ennakoidaan voittavan tiistaina kaikissa osavaltioissa. Supertiistaina äänestetään tänä vuonna 15 osavaltiossa ja yhdessä territoriossa.



Molempien puolueiden esivaalit järjestetään tämän vuoden supertiistaina muun muassa Yhdysvaltain kahdessa väestöltään suurimmassa osavaltiossa, Kaliforniassa ja Texasissa, jotka jakavat suurimman määrän valitsijamiehiä. Lisäksi demokraattien postiäänestyksen tulos Iowassa selviää tiistaina. Osavaltioiden ohella demokraattien vaalikokous järjestetään myös Amerikan Samoassa.



Tänä vuonna supertiistai ei herätä sen suurempaa innostusta, sillä molempien puolueiden ehdokkaat ovat jo käytännössä selvillä. New York Times kirjoittaa, että supertiistai on tänä vuonna epätavallisen vähämerkityksinen.



Marraskuun presidentinvaaleista tulee todennäköisesti demokraattien Bidenin, 81, ja republikaanien Trumpin, 77, uusintaottelu.