Esitutkinta valmistui – Veijo Baltzaria epäillään puistattavista rikoksista jopa 15 vuoden ajalta

Helsingin poliisi on saanut valmiiksi poikkeuksellisen laajan ihmiskauppaa ja seksuaalirikoksia koskevan esitutkinnan. Rikosepäilyjen keskiössä on tunnettu kulttuurivaikuttaja Veijo Baltzar. Baltzaria epäillään muun muassa törkeästä ihmiskaupasta, törkeästä raiskauksesta ja törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Uhreiksi on joutunut seitsemän 1980-2000-luvuilla syntynyttä naista. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet Helsingissä, Espoossa, Raaseporissa, Suonenjoella ja Kuopiossa vuosina 2004-2019.

Näin Baltzar houkutteli uhrejaan

Pääkaupunkiseudulla on ollut aluksi useampi asuinpaikka ja lopulta Tammisaaressa yksi isompi talo. Baltzarilla on ollut asunto myös Kuopiossa. Baltzarin lisäksi asunnoissa asui kaksi naista, joita epäillään avunannosta ihmiskauppaan.

– Heillä on ollut jo ennestään elämässään haasteita, joista he ovat kertoneet rikoksesta epäillylle eli hän on ollut tietoinen naisten haavoittuvasta asemasta, poliisin tiedotteessa kerrotaan.