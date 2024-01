Esimakua tulevasta Putous-kaudesta – näyttelijät piikittelevät toisilleen: "Onhan se raskas"

Putouksen 16. tuotantokaudesta on nyt tarjolla maistiaisvideo, jossa kauden näyttelijät sekä juontaja Niina Lahtinen kertovat toisistaan.

– Tällä kaudella on mukana Köpi. Köpi on mahtava tyyppi, hänhän on sellainen vitsinikkari, siltä tulee vitsiä koko ajan, mutta onhan se raskas, Linda Wiklund kertoo videolla kollegastaan.