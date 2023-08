– En tiedä kenen koira on ja miksi se on lavalla. Kommenttien perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, että kysymyksessä on keikka ja paikalla on paljon yleisöä, jotka epäilemättä ovat hurranneet, huutaneet ja taputtaneet kovaa, kun lavalle on tuotu koira ja se on nostettu ylös. Isot festarit ja keikat, ylipäätään suuret ihmismassat eivät ole koiran paikka. Tämä kyseinen koira näyttää todella stressaantuneelta ja pelokkaalta. Se, että omistaja sanoisi tämän olevan ok, ei tarkoita sitä että asia todella on (koiralle) niin. Ei näin. Pisteet laski isosti enkä kyllä jatkossa halua tulla enää keikoille, jos sinne pitää raahata eläimiä kärsimään, toinen raapustaa.