Helsingissä juhlinut Tre Kronor -legenda laittoi muistonsa myyntiin

Stanley Cupin, maailmanmestaruuden ja olympiakultaa voittanut Näslund on yksi Ruotsin menestyneimmistä jääkiekkoilijoista. Pitkän uran 1970-, 1980- ja 1990-luvuilla pelanneelle ex-hyökkääjälle on kertynyt suuret määrät tavaraa, joista osasta hän on nyt päättänyt luopua Classic Auctions -huutokauppasivustolla käytävässä huutokaupassa.