Erotuomari laukoi uhmakasta tekstiä huippupelin alla, toinen herkistyi kyyneliin – Real Madrid jyrähti: "Ei voi hyväksyä"

Lauantaina pelattavan Barcelonan ja Real Madridin välisen Copa del Rey -finaalin ympärillä on ollut draamaa.

Kohu ryöpsähti valloilleen perjantaina, kun ottelun erotuomarit astuivat median eteen lehdistötilaisuudessa. Suureksi puheenaiheeksi nousi Real Madridin tapa näyttää omalla Real Madrid TV -kanavallaan tulevan ottelun erotuomareiden virheitä.

Erotuomari Ricardo de Burgos Bengoetxea liikuttui lehdistötilaisuudessa kyyneliin puhuessaan aiheesta.

– Kun sinun lapsesi menee kouluun, ja muut lapset sanovat hänelle, että hänen isänsä on roisto, se on todella raskasta, De Burgos Bengoetxea sanoi.

– Yritän opettaa lastani, että hän tietäisi, että hänen isänsä on rehellinen, mutta tekee myös virheitä kuten kaikki muutkin. Se on todella raskasta. En toivoisi sitä kenellekään. Se, mitä me tuomarit joudumme kokemaan, ei ole oikein.

Suurin kohu nousi finaalissa VAR-tuomarina toimivan Pablo Gonzales Fuertesin kommenteista.

– Alamme kohta todellisiin toimiin. Emme anna tämän jatkua. Tulemme tekemään historiaa, emmekä aio enää sietää tätä. Kuulette meistä pian, Gonzales Fuertes lausui.

Real Madrid tuohtui finaalituomareiden lausunnoista ja perui oman lehdistötilaisuutensa tästä johtuen kokonaan. Seura julkaisi pian myös oman lausuntonsa tapahtumista.

– Real Madrid ei voi hyväksyä Copa del Reyn finaaliin nimettyjen tuomareiden antamia julkisia lausuntoja. Nämä lausunnot osoittavat jälleen kerran näiden erotuomareiden selvästä ja ilmeisestä vihamielisyydestä Real Madridia kohtaan, Real jyrähtää tiedotteessaan.

– Vielä yllättävämpiä ovat uhkaavaan sävyyn annetut kommentit, jotka ovat kaukana oikeudenmukaisuuden ja puolueettomuuden periaatteista vain tunteja ennen ottelua.

Ilmaan nousi jopa spekulaatioita siitä, kieltäytyykö Real pelaamasta finaalia. Espanjalaisjätti ampui villit huhut kuitenkin alas, mutta otti jyrkästi kantaa tuomareiden lausuntoihin.

– Emme ole missään vaiheessa harkinneet vetäytymistä lauantaisesta finaalista. Seuramme ymmärtää, että tähän otteluun nimettyjen tuomareiden 24 tuntia ennen ottelua antamat valitettavat ja sopimattomat lausunnot eivät voi pilata maailmanlaajuisesti merkittävää urheilutapahtumaa, Real Madrid viestii tiedotteessaan.

Barcelonan ja Real Madridin välinen Copa del Reyn finaali pelataan lauantaina kello 23.