Erling Haalandin superiltoja edelsi sama rutiini – tähtihyökkääjältä paljastus hattutempuista: "Kerron rehellisesti"

Manchester Cityn hyökkääjä Erling Braut Haaland on paukuttanut tällä kaudella uskomattoman määrän maaleja Englannin Valioliigassa. Haalandin kokonaismaalimäärä liigassa on käsittämätön 18 kappaletta, ja mies on täräyttänyt peräti kolme hattutemppua.