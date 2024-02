Erling Haalandilla totaalinen tuhlauspäivä – Chelsea ehti jo järkyttää Cityä

Pistemenetys oli joka tapauksessa kolaus Cityn haaveille neljännestä peräkkäisestä Valioliigan mestaruudesta, sillä Liverpoolin ja Arsenalin pistevire ei näytä hidastuvan. Liverpool on kerännyt 25 ottelusta 57 pistettä ja Arsenal 55 pistettä. City on 53 pisteessä, mutta mestarijoukkue on pelannut yhden ottelun kärkikaksikkoa vähemmän.