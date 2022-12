Blueskitaristi Erja Lyytiselle kutsu Linnan juhliin kertoo arvostuksesta hänen työtään kohtaan: "Tuntui ihan järjettömän ihanalta"

– Ajattelin, että nyt on jotain valtiollista asiaa. Kyllähän kutsun näkeminen tuntui ihan järjettömän ihanalta, Lyytinen toteaa STT:lle.

Hänen mukaansa kutsu on kunnianosoitus ja luo tunteen siitä, että omilla tekemisillä on todellakin merkitystä.

Lyytinen on palkittu ja maailmalla tunnettu kitaristi, laulaja, lauluntekijä ja yrittäjä, joka on valittu yleisöäänestyksissä muun muassa vuoden 2019 maailman 14. parhaaksi blueskitaristiksi ja vuoden 2020 toiseksi parhaaksi kitaristiksi.

Lyytinen keikkailee ulkomaita myöten ja on nytkin ehdolla Kanadassa bluesmusiikin Grammy-palkinnon saajaksi kansainvälisessä sarjassa – ensimmäisenä suomalaisena.

– Suomessa on paljon korkealaatuista osaamista. Olemme myös nöyriä, emmekä kehu tekemisiämme, vaikka välillä olisi syytä. Itsenäisyyspäivänä hän on ylpeä suomalaisuudesta.

– Suomi on kehittynyt huikeasti muutamassa vuosikymmenessä, Lyytinen kehuu.

"Upeaa, että suomalaislähtöinen kitaristi noteerataan"

Erja Lyytinen on saanut alansa palkintoja ja esiintynyt arvostettujen musiikkilehtien kansijutuissa. Hänen Bad Seed -kappaleen kitarasoolonsa on parhaillaan ehdolla vuoden parhaaksi sooloksi.

Kaikista palkinnoista ja ansioista Lyytisen on vaikea valita itselleen tärkeintä, mutta mietinnän jälkeen hän nostaa kaikkein korkeimmalle kansainvälisten lehtien äänestyksissä pärjäämisen.

– Tuntuu ihan järjettömän upealta, että suomalaislähtöinen kitaristi noteerataan. Näistä tilanteista pitää nauttia. Ja näkyy tuloksissa sekin, että töitä on tehty tosi paljon.

Puvussa viitteitä rock-muusikon tyyliin

Hän toivoo näkevänsä paitsi Presidentinlinnan kaunista arkkitehtuuria, myös juhlien säihkettä, valoa ja pukuloistoa. Omasta puvustaan Lyytinen ei paljasta etukäteen paljoa. Sen verran hän kertoo, että puku on ranskalainen luomus, johon hän ihastui ensisilmäyksellä. Se on hankittu hänen luottoputiikistaan, josta hän hankkii usein myös esiintymisasuja. Puvussa voi myös nähdä viittauksia hänen ammattiinsa rock-muusikkona.

– Kyllä siinä sellaista stailia on. Puku on tyylikäs ja siinä on kimallusta, mistä tykkään myös kitaroissa, Lyytinen kuvailee.