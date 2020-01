Erikoistuvat lääkärit pisteyttivät koulutuspaikkansa: Kylmää kyytiä HUS:lle – katso, minkä verran alueesi sairaala sai tähtiä

Ennätysmäärä vastaajia

Riittävän lääkäriresurssin työpaikat erottautuvat edukseen

– Kyllä tässä erottuvat sellaiset paikat, joissa on riittävä lääkäriresurssi ja suunniteltu koulutus – ja sellainen koulutus, johon on panostettu, toteaa Kaartinen.

HUS: Paljon on tehty

– Siellä on raskaita päivystyksiä ja synnytyksiä. Sairaat lapset ja sairaat äidit valuvat valtoimenaan tänne Etelä-Suomeen ja se asettaa toiminnalle paljon vaatimuksia. Ja siellä on ollut ehkä myös jonkinlaista työvoimapulaa. Nämä kaksi asiaa varmaan yhdessä ovat tehneet sen, että koko vuonna hyvin aloitetut toimenpiteet eivät ole tuottaneet vielä selkeätä tulosta, mutta kyllä siellä kurssi on oikeansuuntainen, linjaa tutkimusjohtaja.

"Yhteen tähteen on monia syitä"

– Yhteen tähteen on monia syitä. HUS Naistenklinikalla on monta erilaista sijoituspistettä, joiden välillä erikoistuvat kiertävät. Ja vaikka usein on tehty suunnitelma, miten kierros toteutuu, niin siinä ei välttämättä aina pystytä pitäytymään. Säännöllisen ohjauksen toteutuminen voi olla hankalaa, koska se sijoitus vaihtuu koko ajan. Se on myös sellainen ala, jossa päivystetään paljon, jolloin kokonaiskuorma tulee aika suureksi. Ja jos se, että vuorojen suunnittelu esimerkiksi ei onnistu, voi johtaa uupumiseen ja uupuminen taas vaikuttaa siihen, miten koulutuspaikka koetaan, Kaartinen kertoo.