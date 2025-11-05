Slovakiassa astuu vuoden vaihteesta voimaan erikoinen laki.
Maan jalkakäytävillä ei nimittäin vuoden vaihteen jälkeen saa lain mukaan kulkea nopeammin kuin kuusi kilometriä tunnissa.
Erikoisen lain tarkoituksena on saada tukittua porsaanreikä, jolla nopeat pyöräilijät ja sähköpotkulautailijat ovat välttyneet sakoilta.
– Koska muuten sanottaisiin: "Olen jalankulkija ja ajan 25 kilometriä tunnissa", kertoo lakialoitteen tekijä Ľubomír Vážny.
Poliisin mukaan tilanteessa mennään arkijärjen mukaan, eikä lenkkeilijöitä aiota kytätä pusikossa nopeustutkan kanssa.
Myöskään liian lujaa ajavia pyörätuolin käyttäjiä ei aiota sakottaa.
– Emme todellakaan. Laissa myös määrätään, että meidän on otettava rikoksentekijä huomioon, Slovakian poliisivoimien johtaja Rastislav Polakovič lupaa.