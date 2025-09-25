Slovakian parlamentin on tänään määrä äänestää perustuslain muutoksista, joissa muun muassa määritellään niin kutsuttua kulttuurista identiteettiä.
Tähän kuuluu esimerkiksi samaa sukupuolta olevien parien oikeuksien kaventaminen. Lakimuutos vaikuttaisi myös adoptio-oikeuteen.
Laki edellyttäisi kouluja opettamaan vain perustuslain kanssa linjassa olevia asioita ja voisi vaikuttaa muun muassa seksuaalikasvatuksen sisältöihin.
Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International varoittaa, että lakimuutokset ovat osa pyrkimyksiä kaventaa ihmisoikeuksia Slovakiassa.