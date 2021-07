Erikoinen ilmiö aiheutti etsinnät Etelä-Pohjanmaalla: Hätäpuhelujen mukaan rekasta sinkoilevat kipinät sytyttivät maastopaloja

– Kuorma-autossa voi olla mikä tahansa tekninen vika. Sieltä on voinut roikkua esimerkiksi jokin kettingin pätkä, mikä on aiheuttanut kipinöitä. Myös pyörässä on voinut olla laakerivika tai kuormassakin on voinut olla jotain. Hätäpuhelut kertoivat vain, että mahdollisesti edellä ajavasta rekasta syttyy maastopaloja.