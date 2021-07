Aiheuttiko ihmisen toiminta Kalajoen tuhoisan metsäpalon? Pelastusjohtaja: "Erittäin todennäköistä"

Syttymisalue on tiedossa noin muutaman kymmenen metrin tarkkuudella, mutta varsinainen syttymissyy on selvittämättä.

– Siihen ei ollut mahdollisuutta, kun syttymisalue on keskellä taloaluetta. Se ei myöskään ole tässä vaiheessa kaikkein kiireellisin tehtävä. Erittäin todennäköistä on se, että tavalla tai toisella ihmisen toiminta on siihen [syttymiseen] vaikuttanut.