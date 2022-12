Erika Vikmanin räväkkä jouluinen tyyli sai somen liekkeihin – "Haluun mukaan sun syntisten joulupöytään!"

Laulaja Erika Vikman esittelee pikkujoulutyylinsä sosiaalisessa mediassa. Vikman on pukenut ylleen näyttävän punaisen pitkän takin, jossa on karvainen kaulus. Takin alta puolestaan paljastuu violetti avonainen paita. Hiuksensa Vikman on laittanut siististi nutturalla.