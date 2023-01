Erdogania arvostellut NBA-pelaaja päätyi terroristilistalle – Turkki valmis maksamaan huiman rahasumman: "Tekevät mitä vain"

Numeroita paremmin pitkän uran maailman kovimmassa koripallosarjassa pelannut Freedom on kuitenkin tullut tunnetuksi suorapuheisuudestaan. Mies ei ole arastellut lausua ääneen näkemyksiään muun muassa kotimaastaan Turkista. Suorapuheisuus on ajanut Freedomin myös vaikeuksiin.

Turkki on jahdannut Freedomia jo pitkään. Vuonna 2019 hän kertoi Washington Postin haastattelussa maan hallituksen syyttäneen häntä terrorismikytköksistä. Freedom on julkisesti tukenut Pennsylvaniassa Yhdysvalloissa maanpaossa elävää Fethullah Gülenia , jota Erdogan syyttää Turkin vuoden 2016 vallankaappausyrityksestä.

Freedom on kuitenkin onnistunut välttelemään ongelmia. Nyt hänet on lisätty Turkin sisäministeriön terroristien listalle. Syy listaukselle on terroristiryhmään kuuluminen. New York Postin mukaan Freedomin kiinniottoon johtavista tiedoista luvattu 10 miljoonan Turkin liiran, noin 490 000 euron palkkio.