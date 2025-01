500 uhkausta taposta ja raiskaamisesta – nuori urheilija on peloissaan: "Tämä vie turvallisuuteni, vapauteni ja elämäniloni"

Afganistanista Ranskaan paennut ja Taliban-ääriliikettä kritisoinut taekwondoka Marzieh Hamidi on kohdannut suunnattoman järkyttäviä uhkauksia.

Iranilaissyntyinen, afganistanilainen Hamidi pakeni Ranskaan joulukuussa 2021, muutama kuukausi sen jälkeen, kun ääri-islamistinen Taliban-järjestö oli palannut valtaan saman vuoden elokuussa Afganistanissa.

Taliban on rajoittanut Afganistanissa tyttöjen ja naisten oikeuksia huomattavasti. Afganistan on uutistoimisto AFP:n mukaan ainoa maa maailmassa, jossa tytöiltä on kielletty pääsy toisen asteen oppilaitoksiin ja korkeakouluihin. Naiset on myös suljettu elintärkeimpiä tehtäviä lukuun ottamatta valtion tehtävistä.

Naisilta on kielletty urheilu ja pääsy puistoihin, huvipuistoihin, kuntosaleille sekä julkisiin kylpylaitoksiin. Heidät on määrätty peittämään itsensä julkisilla paikoilla liikkuessaan.

Kylmäävää häirintää

Marzieh Hamidi puhumassa Berliinissä marraskuussa 2024.

Ranskaan paennut Afganistanin taekwondomestari Marzieh Hamidi on pitänyt epäkohdista ääntä. Hän julkaisi viime elokuussa sosiaalisessa mediassa videon Afganistanin sukupuoli-apartheidista ja kritisoi Talibania naisten oikeuksien tukahduttamisesta.

Hamidi kertoi sittemmin haastattelussa, ettei Afganistanin miesten krikettimaajoukkue edusta häntä. Hamidi kutsui joukkuetta "terroristikrikettijoukkueeksi".

Hamidi uskoo, että Afganistanin krikettiliitto on läheisissä suhteissa Talibanin kanssa ja hänen mukaansa vastustajien tulisi boikotoida sitä.

Hamidin antama haastattelu levisi Youtubessa, ja viharyöppy purskahti. 21 vuotta tuolloin ollut nuori nainen sai seuraavina päivinä yli 5 000 puhelua ja viestiä. 500:ssa häntä uhattiin tapolla tai raiskauksella.

CNN esitteli viime lokakuussa julkaistussa artikkelissaan osan viesteistä.

– Leikkaan pääsi irti.

– Missä haluat minun raiskaavan sinut?

Ranskan viranomaiset käynnistivät viime syyskuussa uhkauksista tutkinnan. Hamidi, jolla on Afganistanin passi ja 10 vuoden oleskelulupa Ranskassa, asuu Ranskassa poliisin suojeluksessa.

"Kuin laittaisit itsesi vankilaan"

Tätä nykyä 22-vuotias Hamidi sanoo, että hänen täytyy taistella, koska hän oli Afganistanissa Talibanin hallinnon alaisena jumissa kolme kuukautta.

– Näin, että järjestelmä on naisia vastaan ja miten he tekevät siitä huonon paikan kaikille, hän kertoo AFP:lle.

Hamidin mukaan määrätyn burkan käyttäminen on vastenmielistä.

– Luulen, että tämä on ihmiskunnan loppu. Et voi hengittää.

– Se, että laitat burkan päällesi kaupungilla kävelläksesi, on kuin laittaisit itsesi vankilaan.

"Jos olen hiljaa, he voittavat"

Marzieh Hamidi kuvattuna Pariisissa 13. tammikuuta.

Perheensä voimakkaasti tukema Hamidi on kokenut vyyhdissä moninaisia tunteita.

– Olen ylpeä taistelustani. En ole katunut sitä, mutta olen surullinen siitä, mitä elämässäni tapahtuu sen takia.

– Tämä vie turvallisuuteni, vapauteni ja elämäniloni.

Hamidi on peloissaan mutta pysyy taipumattomana. Los Angelesin vuoden 2028 olympialaisiin tähtäävä taekwondoka kokee, että hänellä on valtaa, kun hän puhuu.

– Jos olen hiljaa, he voittavat.