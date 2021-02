Erä seesamiöljyä pois myynnistä – voi sisältää etyleenioksidia

Midsona Finland ilmoitti, että takaisinveto koskee Urtekram Sesame oil paahdettu 250 ml Luomu -seesamiöljyä, jonka EAN-koodi on 5765228345368, parasta ennen -päiväys 30/04/2021 ja erätunnus SEBGL90826.

Raaka-aine saattaa olla Intiasta peräisin

Valmistajalla on epäilys, että kyseisen erän seesaminsiementen raaka-aine voi olla peräisin Intiasta ja se on saattanut sisältää etyleenioksidia. Muun muassa laitteiden sterilointiin käytettävä etyleenioksidi on myrkyllistä.