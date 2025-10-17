Kuopiosta Helsinkiin matkalla olleessa S72-junassa tapahtui torstai-iltana puukotus.
VR:n junan ravintolavaunussa tapahtui torstai-iltana epäilty puukotus, kerrotaan STT:lle VR:n viestinnästä.
Kyseessä oli viestinnän mukaan Kuopiosta Helsinkiin matkalla ollut S72-juna. Epäilty puukotus tapahtui kello 19–20 välillä hieman ennen Keravan asemaa, missä juna pysähtyi. VR:n mukaan tilanteessa oli kaksi osallista, jotka poistettiin junasta Keravalla.
Juna myöhästyi aikataulusta tapahtumien takia noin vartin verran. VR:n viestintä ei kommentoi tapahtumia tarkemmin.
STT ei ole toistaiseksi tavoittanut poliisia kommentoimaan asiaa. Asiasta uutisoi aiemmin muun muassa Helsingin Sanomat.