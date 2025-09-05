Epäily: Oulun ex-viestintäjohtaja laskutti perusteettomia korvauksia työajasta ja matkoista – vahinko jopa 42 000 euroa

Oulun kaupungin hallintojohtajaa ja entistä viestintäjohtajaa epäillään virka-aseman väärinkäyttämisestä.

Poliisi epäilee, että entinen viestintäjohtaja Mikko Salmi laskutti työaikakorvauksia ilman asianmukaista perustetta ja hallintojohtaja Ari Heikkinen hyväksyi menettelyn esimiehen roolissa. Työaikakorvausten lisäksi tutkinnassa selvitettiin myös epäiltyjä perusteettomia kokouspalkkioita, matkakorvauksia ja korttiostoja.

Esitutkinnan perusteella teot ajoittuvat vuosille 2020–2024 ja epäilty vahinko on enintään 42 000 euroa. Esitutkinta on valmistunut, ja asia siirtyy syyteharkintaan.

Salmi irtisanoutui virastaan joulukuussa 2024. Hän on aiemmin ollut SDP:n poliitikko sekä Demokraatti-lehden päätoimittaja. Heikkinen toimi vuosina 1997–2007 vihreiden puoluesihteerinä ja ministerin erityisavustajana.

STT kertoo epäiltyjen nimet jo esitutkintavaiheessa heidän virka-asemiensa takia rikoksen epäiltynä tekoaikana.

Muun muassa Yle uutisoi Salmen arvostelleen viime vuonna matkailufoorumissa jyrkin sanakääntein Oulun asukkaita.