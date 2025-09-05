Epäily: Oulun ex-viestintäjohtaja laskutti perusteettomia korvauksia työajasta ja matkoista – vahinko jopa 42 000 euroa

Mikko Salmi
Mikko Salmi irtisanoutui virastaan joulukuussa 2024. Oulu
Julkaistu 22 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT

Oulun kaupungin hallintojohtajaa ja entistä viestintäjohtajaa epäillään virka-aseman väärinkäyttämisestä.

Poliisi epäilee, että entinen viestintäjohtaja Mikko Salmi laskutti työaikakorvauksia ilman asianmukaista perustetta ja hallintojohtaja Ari Heikkinen hyväksyi menettelyn esimiehen roolissa. Työaikakorvausten lisäksi tutkinnassa selvitettiin myös epäiltyjä perusteettomia kokouspalkkioita, matkakorvauksia ja korttiostoja.

Esitutkinnan perusteella teot ajoittuvat vuosille 2020–2024 ja epäilty vahinko on enintään 42 000 euroa. Esitutkinta on valmistunut, ja asia siirtyy syyteharkintaan.

Salmi irtisanoutui virastaan joulukuussa 2024. Hän on aiemmin ollut SDP:n poliitikko sekä Demokraatti-lehden päätoimittaja. Heikkinen toimi vuosina 1997–2007 vihreiden puoluesihteerinä ja ministerin erityisavustajana.

STT kertoo epäiltyjen nimet jo esitutkintavaiheessa heidän virka-asemiensa takia rikoksen epäiltynä tekoaikana.

Lue myös: Kaleva: Oulu teki rikosilmoituksen ex-viestintäjohtaja Salmen ja hallintojohtaja Heikkisen toiminnasta

Muun muassa Yle uutisoi Salmen arvostelleen viime vuonna matkailufoorumissa jyrkin sanakääntein Oulun asukkaita.

Lue lisää: "Muroihinsa ripuloivia" oululaisia ihmetellyt johtaja eroaa

Lisää aiheesta:

Kaleva: Rikosilmoitus johtajasta, joka piti oululaisia "muroihinsa ripuloivina" – myös toisen pomon puuhat selvitykseenOulun ex-yhdyskuntajohtajalle syyte törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä – hankki syyttäjän mukaan itselleen auton kaupungin lukuunPoliisi ei epäile Oulun kaupungin johtohenkilöitä rikoksestaOulun entistä kaupunginjohtajaa Päivi Laajalaa epäillään rikoksestaPoliisin entisen viestintäpomon lahjusjupakka syyttäjälle – osti ruokailupalveluita yritykseltä, joka rahoitti kokoomuksen poliisiehdokastaPoliisi tutkii lahjus- ja petosepäilyjä - Helsingin rakentamispalvelun Staran ex-esimies vangittuna
RikosepäilytRikos

Tuoreimmat aiheesta

Rikosepäilyt