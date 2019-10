Epäily: häikäilemätön identiteettivaras nosti toisen henkilön nimissä lainoja jopa 100 000 euroa – poliisi pyytää vihjeitä, tunnistatko miehen kuvasta?

– Epäilemme, että asianomistajan tiedoilla on valmistettu suomalainen henkilökortti, johon on laitettu petollisesti pankeissa asioineen henkilön valokuva. Väärennetyllä henkilökortilla on onnistuttu avaamaan kahdessa pankissa pankkitilit, joihin liitetyillä verkkopankkitunnuksilla on onnistuttu ottamaan asianomistajan nimissä lainoja eri rahoitusyhtiöiltä, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Hannu Kortelainen Helsingin poliisilaitokselta.