Entinen Wada-pomo laukoo rajuja syytöksiä 15-vuotiaan venäläisen dopingtapaukseen liittyen: "Näitä pyyntöjä ei vieläkään kuunnella"

Venäjän antidopingtoimisto (Rusada) asetti aluksi Valijevan väliaikaiseen kilpailukieltoon, kuten dopingtapauksissa tapana on, mutta kumosi päätöksensä kultuaan urheilijaa keskiviikkona 9. helmikuuta.

– Venäläiset urheilijat ovat ansainneet kulttuurinmuutoksen. He ovat ansainneet mahdollisuuden kilpailla puhtaana. Wada, KOK ja CAS suosivat Venäjän urheilun vaikutusvaltaa puhtaan urheilun sijaan. Tämä on taas yksi surullinen päivä puhtaalle ja eettiselle urheilulle. Puhtaiden urheilijoiden kärsimys jatkuu, koska systeemi on rikki. Urheilijat ovat pyytäneet Wadalta ja KOK:lta uudistuksia, ja näitä pyyntöjä ei vieläkään kuunnella.