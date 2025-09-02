Entinen F1-kuski pidätettiin – yritti epätoivoista liikettä

1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa F1:ssä ajanut Tarso Marques pidätettiin hänen kotimaassaan Brasiliassa. Muun muassa TSN:n ja National Worldin mukaan Marques otettiin kiinni ”laittomasta luksusauton hallussapidosta”.

Raporttien mukaan paikallinen poliisi pysäytti 49-vuotiaan Marquesin, kun tämä ajoi Lamborghini Gallardo -superautoa, jossa ei ollut ollenkaan rekisterikilpiä.

CNN Brasilin mukaan Marques oli yrittänyt asentaa kilvet paikoilleen sen jälkeen, kun poliisi oli pysäyttänyt hänet. Tämä ei maistunut paikallisille sinivuokoille, vaan Marques lyötiin rautoihin ja täräytettiin maijan perään.

Poliisit olivat havainneet, että Marquesille oli kertynyt 177 000 punnan eli yli 200 000 euron velat kyseisestä autosta muun muassa erinäköisten sakkojen myötä. Kyseinen menopeli oli asetettu käyttökieltoon. Sen rekisteröintimaksu oli hoidettu viimeksi vuonna 2013.

Marquesin asianajaja ei ole suostunut kommentoimaan tapahtunutta.

Marques ajoi F1-sarjassa Minardilla vuosien 1996, -97 ja 2001 aikana. Hän oli parhaimmillaan yhdeksäs. Lähtöjä hänelle kertyi 24.

Marques toimi F1:n kaksinkertaisen maailmanmestarin Fernando Alonson tallikaverina ennen kuin tämä nousi lajin huipulle. Alonso aloitti F1-uransa nimenomaan Minardilla.

/ All Over Press

Tarso Marques (oikealla) F1-varikolla.