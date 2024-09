Ensitreffit-Jennin kaasot kertovat ensivaikutelmansa Jyrkistä: "Jennille ei kuitenkaan mikään tosikko sovi"

– Ja siellä vastapuolella on myös varmasti yhtä rohkea ja heittäytyvä ihminen, koska hänkin on lähtenyt mukaan. Tämä mylly, jonka (Jenni) on käynyt ja jota on vierestä saanut katsoa – varmasti myös toinen on tositarkoituksella mukana, koska hän käy sen saman myllyn. Onhan se uskomattoman rohkeaa, Viivi sanoi Mariannen kompatessa häntä.