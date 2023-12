Aleksin ja Riian suhteesta selvisi yksityiskohtia Ensitreffit-eron jälkeen – Töllötuomarit ärsyyntyivät: "Meitä on huijattu"

Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa avioituneet Riia ja Aleksi päätyivät lopulta siihen, etteivät jatka yhteistä matkaa avioparina ohjelman jälkeen. Töllötuomarit eli MTV Uutisten toimittajakaksikko Katja Lintunen ja Katri Utula hämmentyivät kaksikon elekielestä, kun he kertoivat päätöksestään asiantuntijoille.

Dramaattinen musiikki soi herkän kohtauksen taustalla ja pari istui lähekkäin halaillen, kun he täräyttivät eroavansa avioparina.

– En minäkään. Viimeiseen asti ollaan ihan sylikkäin ja lähekkäin, sitten yhtäkkiä ilmoitetaan, että me emme halua luopua toisistamme, mutta erotaan, Utula jatkaa.

– Riia myönsi sen, että he eivät keskustelleet asioista tarpeeksi. Riia sanoi, että olisi pitänyt kertoa enemmän näistä heti, kun häntä alkaa ärsyttää tai ahdistaa. Riia myös toivoi, että Aleksi olisi kertonut suoremmin, kun hänessä joku asia vaivaa, Utula kertoo.

– Ihanasti he loppuun asti niin sanotusti yrittivät, mutta onhan meitä katsojia selkeästi huijattu. Meille ei ole kerrottu sitä, että Riialle on puolivälissä tullut se fiilis, että tästä ei ole tullut mitään. Nyt meille on annettu ymmärtää, että tästä voisi tullakin.