Ensitreffit-parin ratkaisu nostattaa tunteet pintaan – asiantuntijalta tiukka kysymys: "Oliko tämä yhteinen päätös?"

Ensitreffit alttarilla -sarjasta nähdään MTV3-kanavalla tiistaina 26.12. kauden toisiksi viimeinen jakso, jossa pariskunnat tekevät lopulliset päätökset siitä, jatkavatko he avioliitossa vai eroavatko he toisistaan. Jakso on jo nähtävillä MTV Katsomossa.