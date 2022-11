Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa dramaattinen hetki – yllättävä päätös saa sulhasen kyyneliin: "Tämä on oikea ratkaisu"

Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa on päätösten aika, ja parit palaavat Suomenlinnaan muistelemaan yhteistä taivaltaan. Suomenlinnassa parit tapaavat asiantuntijat ja kertovat, aikovatko he jatkaa yhteistä taivaltaan vai jatkaa eri suuntiin.

– Niin. Me ollaan käyty paljon keskustelua ja... niin. Me päätettiin, että me jatketaan erillään, Salla vastaa pidellen Lauria kädestä kiinni.