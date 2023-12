Ensitreffit-kausi jättää liikaa kysymysmerkkejä – Töllötuomarit tuskastuivat: Miksi tuotanto pimittää yhden parin ongelmat?

– Meille katsojille on näytetty vain niitä tilanteita ja hetkiä, kun Riialla ja Aleksilla menee hyvin. He kuvaavat itseään kivasti piknikillä jossain kalliolla. Sitten kun heillä on joku kriisi, niin me ei ikinä tiedetä, mitä siellä on tapahtunut, Utula sanoo.