Ensitreffit-parin Jennin ja Jyrkin välit rakoilevat: "Hän tekee kaiken vähän väärin"

Ensitreffit alttarilla -ohjelman 10. jaksossa Jenni tilittää autossa, miten on fyysestikin jo todella väsynyt. Hän haluaisi enemmän omaa aikaa, sillä he ovat viettäneet Jyrkin kanssa koko ajan lähes pari viikkoa yhdessä.

– Tällä hetkellä on fiilis, että on laiminlyönyt omaa, urheilullista hyvinvointiaan. Ja kotikin on kuin kaaos koko ajan, koska en jaksa olla ainoa, joka siellä häsää koko ajan. Jyrki yrittää, mutta se on sitten jo oman pään sisällä se ajatus, että koen, että hän tekee kaiken vähän niin kuin väärin, Jenni tilittää jaksossa.