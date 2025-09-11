Tänä vuonna Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa kuunnellaan ääniviestejä.
Ensitreffit alttarilla -ohjelman toisessa jaksossa nähdään kahdet häät, mutta tänä vuonna parit eivät avioidu virallisesti.
Ensituntuman parit saavat toiseensa ääniviestin muodossa, jonka he kuuntelevat ennen alttarille astumista. Ääniviestit herättävät monenlaisia tunteita.
Iina puhkeaa kyyneliin kuunnellessaan tulevan sulhasensa Mikon ääniviestiä.
– Se sanoi just niitä asioita, mitä minä olen halunnut, Iina kyynelehtii kaasojen ympäröimänä.
Yllä olevalta videolta pääset kuulemaan Mikon lähettämän ääniviestin.