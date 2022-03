Ensin tippuivat tulipallot, nyt itärajalla huolta herättivät pamahdukset: Kunnanjohtaja rauhoittelee jokakeväisestä ilmiöstä huolestuneita asukkaita

Myös Suomussalmen kunnanjohtaja Erno Heikkinen on tietoinen alueella huolta herättäneestä luonnonilmiöstä. Heikkinen ei näe jokavuotisessa ilmiössä sinänsä mitään ihmeellistä, mutta ymmärtää asiasta nousseen huolen.

– Viesti, mitä koko ajan välitetään Rajavartiostolta ja maan johdolta on, että Suomeen ei tällä hetkellä kohdistu mitään sotilaallista uhkaa, Heikkinen rauhoittelee.

– Kunta ja rajavartiolaitos pitää aktiivisesti yhteyttä, joten sillä lailla tilannekuva on hyvin tiedossa.

– Jos tuntuu, että siellä on jotain epäilyttävää, niin on hyvä ottaa viranomaisiin yhteyttä. Sitä vartenhan meillä on esimerkiksi Rajavartioston tehtävänä rajojen turvallisuuden takaaminen.