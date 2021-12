Ensimmäiset paljastukset Olen Julkkis... Päästäkää Minut Pois! -kisaajista: "Löytyy ihmisiä, jotka ovat edustaneet Suomea maailmalla"

Suosittu I'm a Celebrity... Get Me Out of Here -seikkailureality saa ensi vuonna Suomi-version, kun Olen julkkis... Päästäkää Minut Pois! alkaa tammikuussa.

Ohjelman 15 kisaajaa julkistetaan keskiviikkona 15. joulukuuta lehdistötilaisuudessa, jota voit seurata MTV Uutiset Livestä. Ohjelman juontajakaksikko Janne Kataja ja Aku Hirviniemi vieraili Uutisaamussa kertomassa tulevasta sarjasta.

– Siinä 15 julkisuudesta tuttua henkilöä laitetaan keskelle Argentiinan syvintä viidakkoa kilpailemaan, ei joukkueina vaan yhdessä, hyväntekeväisyyspotin eteen. Se joka voittaa tämän kilpailun lopulta, hänen hyvätekeväisyyskohteensa saa nämä kerätyt rahat. He elävät leirissä 24/7 keskellä viidakkoa, haasteellisissa olosuhteissa, mukanaan vaan tarpeelliset varusteet käärmeiden hämähäkkien ja villieläinten keskellä. He suorittavat tehtäviä kerätäkseen leiriin hyödykkeitä ja kartuttaakseen hyväntekeväisyyspottia, Hirviniemi summaa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Kataja puolestaan hehkuttaa ohjelman monipuolisuutta. Hän kuvailee sarjaa erilaiseksi ja hauskaksi.

– Se on monipuolinen, koska siinä tarkkaillaan, miten he selviytyvät ja on ne tehtävät ja kilpailut. Se on sellainen mix. Tulee monta tunnettua seikkailurealitya mieleen, mutta kun ne on laitettu kippoon, se on tosi mielenkiintoinen kombo, Kataja sanoo.

Kaksikko ei vielä suostunut paljastamaan tulevia kisaajia, mutta he antoivat pieniä vihjeitä seikkailun tähdistä.

– Jokainen heistä on tuttu. Sieltä löytyy ihmisiä joilla on historiaa, vaikkapa Seinäjoelta, jostain isosta tapahtumasta. Löytyy ihmisiä, jotka ovat edustaneet Suomea maailmalla. Siellä on palkittua suomalaista naiskauneutta. Siellä on todella todella yllättäviä nuoria nimiä, ja uskon, että mun tyttären ikäiset tulevat olemaan, että wau, millä olette noi saaneet tähän mukaan. Tosi laajaskaala, Kataja kuvailee.

Miten Kataja ja Hirviniemi alunperi kohtasivat toisensa? Katso koko haastattelu ylhäällä olevalta videolta!