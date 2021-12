Sara Sieppi jätti arjen hektisyyden ja suuntasi viidakkoon – uutuussarjan rankkuus yllätti: "Ehkä lähdin vähän lomalle sinne"

Suosittu I'm a Celebrity... Get Me Out of Here -seikkailurealityn Suomi-versio Olen Julkkis... Päästäkää Minut Pois! alkaa tammikuussa Maikkarilla. Ohjelmassa 15 julkisuudesta tunnettua henkilöä kisaa äärimmäisissä olosuhteissa keskellä viidakkoa samalla kasvattaen hyväntekeväisyyspottia.