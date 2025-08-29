Ensimmäisen suoran TTK-lähetyksen tanssit ja kappaleet julki – tähtivieraaksi saapuu Olavi Uusivirta

Julkaistu 29.08.2025 09:02
TTK:n suorat lähetykset starttaavat sunnuntaina 7. syyskuuta. Ensimmäisessä livessä esiintyy Olavi Uusivirta. 

Sunnuntaina 7.9. on aika ensimmäisen Tanssii Tähtien Kanssa -suoran. Tähtivieraaksi saapuu Olavi Uusivirta, jonka kappale Jumalat juhlivat öisin on kuultu tanssijoiden taustalla nyt alkavan TTK-kauden markkinointitrailerilla.

Tulevalla kaudella tähtioppilaina nähdään Mira Luoti,  Johannes Holopainen, Kristiina MäkeläEric ”Lakko” Savolainen, Minna Kuukka, Marko "Mörkö" AnttilaSara Siipola, Paulus Arajuuri, Pippa Laukka, Tia-Maria “Tinze” Sokka sekä Mikko Silvennoinen.

Suorituksia tuomaroivat Helena Ahti-Hallberg, Jukka Haapalainen ja Jorma Uotinen ja ohjelman juontajina loistavat tuttuun tapaan Vappu Pimiä ja Ernest Lawson

Tähtiparien lajit ja kappaleet:

Pippa Laukka & Marko Keränen
Cha cha cha: Dr. Beat – Miami Sound Machine

Kristiina Mäkelä & Sami Helenius
Samba: StarlightALMA

Paulus Arajuuri & Liisa Setälä
Tango: LibertangoAstor Piazzolla, Bond

Minna Kuukka & Mikko Ahti
Jive: My Baby Just Cares For MeNina Simone

Mira Luoti & Anssi Heikkilä
Quickstep: Dancin' Fool Barry Manilow

Eric "Lakko" Savolainen & Kastanja Rauhala
Samba: Bara Bada Bastu – KAJ

Mikko Silvennoinen & Matti Puro
Tango: Gallo Ciego – Tanghetto

Tia-Maria "Tinze" Sokka & Valtteri Palin
Cha cha cha: When I Grow Up – Pussycat Dolls

Marko "Mörkö" Anttila & Kia Lehmuskoski
Tango: VeitsenterälläReino Nordin

Johannes Holopainen & Katri Riihilahti
Wieninvalssi: Hold My HandLady Gaga

Sara Siipola & Jurijs "Jurza" Trosenko
Rumba: If I Were a BoyBeyoncé

Tanssii Tähtien Kanssa alkaa su 31.8. klo 19.30 MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla nauhoitetulla esittelyjaksolla, jonka jälkeen suorat lähetykset su 7.9. klo 19.30 alkaen. 

