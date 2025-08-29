Ensimmäisen suoran TTK-lähetyksen tanssit ja kappaleet julki – tähtivieraaksi saapuu Olavi Uusivirta

TTK:n suorat lähetykset starttaavat sunnuntaina 7. syyskuuta. Ensimmäisessä livessä esiintyy Olavi Uusivirta.
Sunnuntaina 7.9. on aika ensimmäisen Tanssii Tähtien Kanssa -suoran. Tähtivieraaksi saapuu Olavi Uusivirta, jonka kappale Jumalat juhlivat öisin on kuultu tanssijoiden taustalla nyt alkavan TTK-kauden markkinointitrailerilla.
Tulevalla kaudella tähtioppilaina nähdään Mira Luoti, Johannes Holopainen, Kristiina Mäkelä, Eric ”Lakko” Savolainen, Minna Kuukka, Marko "Mörkö" Anttila, Sara Siipola, Paulus Arajuuri, Pippa Laukka, Tia-Maria “Tinze” Sokka sekä Mikko Silvennoinen.
Suorituksia tuomaroivat Helena Ahti-Hallberg, Jukka Haapalainen ja Jorma Uotinen ja ohjelman juontajina loistavat tuttuun tapaan Vappu Pimiä ja Ernest Lawson.
Tässä ovat TTK-parit vuosimallia 2025.
Tähtiparien lajit ja kappaleet:
Pippa Laukka & Marko Keränen
Cha cha cha: Dr. Beat – Miami Sound Machine
Kristiina Mäkelä & Sami Helenius
Samba: Starlight – ALMA
Paulus Arajuuri & Liisa Setälä
Tango: Libertango – Astor Piazzolla, Bond
Minna Kuukka & Mikko Ahti
Jive: My Baby Just Cares For Me – Nina Simone
Mira Luoti & Anssi Heikkilä
Quickstep: Dancin' Fool – Barry Manilow
Eric "Lakko" Savolainen & Kastanja Rauhala
Samba: Bara Bada Bastu – KAJ
Mikko Silvennoinen & Matti Puro
Tango: Gallo Ciego – Tanghetto
Tia-Maria "Tinze" Sokka & Valtteri Palin
Cha cha cha: When I Grow Up – Pussycat Dolls
Marko "Mörkö" Anttila & Kia Lehmuskoski
Tango: Veitsenterällä – Reino Nordin
Johannes Holopainen & Katri Riihilahti
Wieninvalssi: Hold My Hand – Lady Gaga
Sara Siipola & Jurijs "Jurza" Trosenko
Rumba: If I Were a Boy – Beyoncé