Ensimmäisen suoran TTK-lähetyksen tanssit ja kappaleet julki – tähtivieraaksi saapuu Olavi Uusivirta

TTK:n suorat lähetykset starttaavat sunnuntaina 7. syyskuuta. Ensimmäisessä livessä esiintyy Olavi Uusivirta.

Sunnuntaina 7.9. on aika ensimmäisen Tanssii Tähtien Kanssa -suoran. Tähtivieraaksi saapuu Olavi Uusivirta, jonka kappale Jumalat juhlivat öisin on kuultu tanssijoiden taustalla nyt alkavan TTK-kauden markkinointitrailerilla.

Tulevalla kaudella tähtioppilaina nähdään Mira Luoti, Johannes Holopainen, Kristiina Mäkelä, Eric ”Lakko” Savolainen, Minna Kuukka, Marko "Mörkö" Anttila, Sara Siipola, Paulus Arajuuri, Pippa Laukka, Tia-Maria “Tinze” Sokka sekä Mikko Silvennoinen.

Suorituksia tuomaroivat Helena Ahti-Hallberg, Jukka Haapalainen ja Jorma Uotinen ja ohjelman juontajina loistavat tuttuun tapaan Vappu Pimiä ja Ernest Lawson.

Tässä ovat TTK-parit vuosimallia 2025.

Tähtiparien lajit ja kappaleet:

Pippa Laukka & Marko Keränen

Cha cha cha: Dr. Beat – Miami Sound Machine

Kristiina Mäkelä & Sami Helenius

Samba: Starlight – ALMA

Paulus Arajuuri & Liisa Setälä

Tango: Libertango – Astor Piazzolla, Bond

Minna Kuukka & Mikko Ahti

Jive: My Baby Just Cares For Me – Nina Simone

Mira Luoti & Anssi Heikkilä

Quickstep: Dancin' Fool – Barry Manilow

Eric "Lakko" Savolainen & Kastanja Rauhala

Samba: Bara Bada Bastu – KAJ

Mikko Silvennoinen & Matti Puro

Tango: Gallo Ciego – Tanghetto

Tia-Maria "Tinze" Sokka & Valtteri Palin

Cha cha cha: When I Grow Up – Pussycat Dolls

Marko "Mörkö" Anttila & Kia Lehmuskoski

Tango: Veitsenterällä – Reino Nordin

Johannes Holopainen & Katri Riihilahti

Wieninvalssi: Hold My Hand – Lady Gaga

Sara Siipola & Jurijs "Jurza" Trosenko

Rumba: If I Were a Boy – Beyoncé