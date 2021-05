Sosiaalinen media on lisännyt sotakuvaston leviämistä – kuvia Gazan taisteluista levinnyt TikTokissa

Palvelussa on ollut myös nuorten pitämiä livelähetyksiä sota-alueilta, esimerkiksi toukokuun aikana Gazasta.

TikTokissa hashtagin #freepalestine sisällöillä on yhteensä yli 5,3 miljardia näyttökertaa ja #gazaunderattack:lla puolestaan yli 370 miljoonaa näyttökertaa.

Statista.comin mukaan Yhdysvalloissa suurin TikTokin käyttäjäryhmä on 10–19-vuotiaat.

Myös Suomessa palvelu on erityisen suosittu nuorten keskuudessa. Videoita on siis saattanut eksyä myös heidän ruuduilleen.

– Videoiden tekeminen ja lähettäminen on epätoivoinen teko, joka kertoo ihmisten ahdingosta. Sillä yritetään viestiä sitä, että hei, huomatkaa meidät.

Tällaista ahdinkoa on Kujalan mukaan hankala ymmärtää, jos sitä ei ole itse kokenut. Esimerkiksi Gazassa suurimmalla osalla ei ole turvapaikkaa, eikä huonosti rakennetuissa taloissa ole kestäviä väestönsuojia.

Nuorten turvattomuudentunne on konfliktin aikana ollut suuri.

Väitöskirjatutkija Antti Tarvainen Helsingin yliopistosta arvioi, että palestiinalaiset ovat kokeneet, että heidän näkökulmansa ei ole tullut riittävästi näkyviin perinteisessä mediassa. He ovat pitäneet sosiaalista mediaa merkittävänä väylänä näyttää, mitä alueella tapahtuu.

Sosiaalisella medialla on vaikutusta globaaliin mielipiteeseen

Sotakuvasto on Tapio Kujalan mukaan väkivallan aiheuttajalle aina suuri riski. Erityisesti, kun yleisö näkee, että konfliktialueilla siviilejä ja varsinkin lapsia kuolee tai haavoittuu pahasti.

Yksittäisen somevideon merkitys voi olla suuri, jos se leviää laajasti. Jos kyseessä on ylimitoitettu väkivallan käyttö, ryhtyvät ihmiset, järjestöt ja valtiot toimimaan.

Todenperäisyys on tärkeää, sillä sosiaalisen median antama kuva vaikuttaa myös siihen, millaista politiikkaa Suomessa tehdään Israelia ja palestiinalaisia kohtaan.

Yhtenä somen kehityssuuntana on kontrollin ja sensuurin lisääntyminen

– Toisaalta se, mitä somessa näemme tällä hetkellä aika vapaina viesteinä, voi muuttua huonompaan. Kuvat ovat liian vahvoja, ja silloin se tulee aina armeijoiden tai väärintekijöiden työlistalle, että miten me voisimme näitä kontrolloida, Kujala kertoo.

Joukkoviestimiä on pyritty kontrolloimaan, ja piirteitä myös sosiaalisen median sisältöihin puuttumisesta on ollut näkyvissä monissa valtioissa.

Valtakamppailua somealustoilla

Somesisältöihin on pyritty myös vaikuttamaan.

Esimerkiksi Israel on vuodesta 2015 eteenpäin pyrkinyt vaikuttamaan Piilaakson teknologiayhtiöihin yhä voimakkaammin.

– Tässä viimeisessä Israelin ja palestiinalaisten välisessä tapahtumasarjassa Instagramin rooli vaikutti olevan varsin suuri. On raportoitu paljon tapauksia, jossa Instagram on sensuroinut Israelin väkivaltaa koskevaa sisältöä, Tarvainen kertoo.

Hänen mukaansa on mahdotonta sanoa yksittäisen tapauksen kohdalla, onko kyse järjestelmähäiriöstä vai jostain muusta.

Eri palestiinalaiset ja amerikkalaiset kansalais- ja ihmisoikeusjärjestöt ovat kuitenkin keränneet todistusaineistoa siitä, että on olemassa epätasapaino israelilaisen ja palestiinalaisen sisällön moderoinnin välillä.

– Se osoitti, että tilit eivät olleet propagandakoneistoja, Tarvainen kertoo.Tarvainen korostaa, että Israelin ja sometoimijoiden välillä ei ole salaliittoja. Kyse on yksinkertaisesti politiikasta.

Esimerkiksi Israel on taloudellisesti merkittävä kohde sometoimijoille.

Se on onnistunut käyttämään kasvavaa vaikutusvaltaansa yhtiöiden toimintaan.Israelissa valtion yksikkö tapaa kuukausittain eri sosiaalisen median toimijoita.

He pyrkivät painostamaan yhtiöitä siihen, että Israelille miellyttävämpää näkökulmaa leviäisi ja palestiinalaissisältöä poistuisi. Palestiinalaiset pyrkivät tähän samaan, mutta pienemmin resurssein.

Tämä on Tarvaisen mukaan jatkuvaa käytännön politiikkaa.

– Se, joka on voimakkaampi ja taloudellisesti mahtavampi, saa näkökulmansa helpommin leviämään. Tässä tapauksessa se on Israel, joka on pystynyt menestyksekkäästi vaikuttamaan yrityksiin, Tarvainen kertoo.