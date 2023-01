Ville Valo kommentoi Jackass-tähti Bam Margeraa uutuushaastattelussa: "Hän on muuttumassa hirviöksi"

Laulaja Ville Valo kommentoi harvinaislaatuisesti ystäväänsä, Jackass-sarjasta tunnettua Bam Margeraa , joka on yhdistänyt Valon päihteiden käytön osasyyksi alkoholismiinsa.

imago/Future Image/ All Over Press

imago/Future Image/ All Over Press

– Toivon, että hän voi paremmin, koska hän on mukava tyyppi. Hän on herkkä, erityinen jätkä ja on surullista nähdä hänen muuttuvan monsteriksi, hän lisää.