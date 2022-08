Enon "rautakarhu" aiotaan etsiä ja lopettaa – poliisi kertoo, miksei tassuun jäänyttä pyyntirautaa voida poistaa

– Käytännössä kyse on samanlaisesta tilanteesta kuin jos onnettomuudessa loukkaantunut eläin pyrittäisiin etsimään ja lopettamaan, rikosylikomisario Harri-Pekka Pohjolainen Itä-Suomen poliisilaitokselta kertoo.

"Raudan poistaminen ei ole vaihtoehto"

Kyseessä on vaativa tehtävä eikä eläin välttämättä löydy helposti.

– Alueen metsästäjät yrittävät löytää sen. Eläin liikkuu kolmella jalalla ja sen toisessa etujalassa on pyyntirauta, joten se on helposti tunnistettavissa.

Pohjolaisen mukaan eläimestä on tehty havainto viimeksi 21. heinäkuuta, kun se tallentui riistakameraan. Tänä vuonna karhu ei ole enää liikkunut pentujensa kanssa, vaan ylivuotiset pennut ovat todennäköisesti lähteneet omille teilleen.

– Karhu on pyörinyt samalla alueella, jossa se liikkui vuosi sitten pentujen kanssa, Pohjolainen kertoo.

Poliisi on saanut Enon rautakarhun tapauksessa valtavasti palautetta, jossa on vaadittu eläimen hengen säästämistä. Pohjolainen avaa, että lopettamiseen on päädytty asiantuntijalausuntojen perusteella.