Törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä syytetty "Eno" määrättiin mielentilatutkimukseen

Käräjäoikeus ei kuitenkaan ottanut kantaa vielä siihen, mistä rikosnimikkeistä asiassa on mahdollisesti kyse, tai onko vastaajat määrättävä rangaistukseen.

Asia ratkaistaan sen jälkeen, kun vastaajien mielentila on tutkittu. Mielentilatutkimus suoritetaan, jotta saadaan selvyys siihen, ovatko vastaajat olleet syyntakeisia tekojen aikaan.

"Enona" tunnettua miestä syytetään muun muassa useista törkeistä raiskauksista ja törkeistä lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä. Jutussa on myös toinen, nuorempi syytetty.

Syyttäjä on kertonut, että nuorempi syytetty on toiminut osittain yhdessä pääsyytetyn kanssa. Jutussa on yhteensä 35 syytekohtaa, joista valtaosa koskee "Enoa" ja huomattavasti pienempi määrä toista syytettyä. Molemmat miehet ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin.