Englanti suunnittelee erikoisratkaisua Kylian Mbappen varalle, asiantuntijalta varoittavia sanoja – "Se on vaikeaa"

Puolivälierä Hollanti–Argentiina perjantaina 9.12. klo 21 MTV3:lla, C Moressa ja MTV Katsomossa! Studiolähetys käyntiin jo klo 20.

MTV ja C More esittävät MM-turnauksesta 22 ottelua suorina lähetyksinä!

Englannin ja Ranskan välinen ottelu on kenties MM-kisojen mielenkiintoisin puolivälieräottelu.

Kirkkaimmassa valokeilassa on MM-kisojen maalipörssiä viidellä osumalla johtava Kylian Mbappe, jonka kuriin saamiseksi Englanti on tehnyt rutkasti töitä. Mediatietojen mukaan Englannin päävalmentaja Gareth Southgate on jo pidemmän aikaa varautunut Ranskan kohtaamiseen.