"En suosittele lentämään" – EU:n mustalta listalta löytyy lentoyhtiöiden todellinen vilttiketju: Osalla järkyttäviä puutteita turvallisuudessa

Tällä hetkellä 120 lentoyhtiöstä koostuva luettelo koostuu lentoliikenteen harjoittajista, jotka on asetettu Euroopan unionin alueella toimintakieltoon tai niiden toimintaan on asetettu EU:n alueella merkittäviä rajoituksia.

Suomen liikenteen turvallisuusvirasto Trafin johtava asiantuntija Ilkka Kaakinen kertoo, että vuodesta 2006 asti julkaistu lista on erittäin tärkeä osa koko EU:n toimintaa ja sitä, että Euroopassa lentäminen on ylipäätään turvallista.

– Luettelo on koottu lentoliikenteen turvallisuuden parantamiseksi ja EU:n kansalaisten suojelemiseksi. Tavoitteena on myös ennaltaehkäisevästi kannustaa niitä lentoyhtiöitä, joilla on ongelmia lentoturvallisuuden kanssa. Toivottavaa on, että nämä yhtiöt lähtisivät toimenpiteisiin jo ennen kuin niiden lisääminen mustalle listalle tulee ajankohtaiseksi.