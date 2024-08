"En pystyisi ikinä" – yöpyisitkö tässä hotellihuoneessa edes ilmaiseksi?

Ibizalla sijaitsevassa hotellissa rohkeimmat vieraat saavat yöpyä lasiseinäisessä hotellihuoneessa, kertoo New York Post . Matkailuaiheista sisältöä TikTokiin tekevä yhdysvaltalainen pariskunta vieraili hotellissa aikeenaan yöpyä kyseisessä ilmaisessa huoneessa.

Paradiso Ibiza Art Hotelliin saapunut Margaret ja Corey Bienert kertovat, että he eivät olleet varautuneet kokemukseen oikealla tavalla.

– Ajattelin, että se on hauska idea. Sen takia halusimme kokeilla sitä, Margaret kertoo.

Esillä läpi vuorokauden

– En ollut tehnyt taustatyötä, jotta olisin huomannut, että tämä on taidehotelli. Eli kuka ikinä yöpyykään huoneessa, on myös osa taideinstallaatiota, Margaret kertoo.

Aulassa vain lasisilla seinillä erotetussa huoneessa ei voi sammuttaa valoja, eikä ikkunoiden eteen pysty vetämään verhoja. Vain kylpyhuone on suojattu aulassa oleskelevien ihmisten katseilta.

Osana taidetta

– Se on taidehotelli aikuisille. Kyseinen huone on kokeilullinen ja sen tarkoitus on olla hauska ja erilainen kokemus, Margaret kertoo.