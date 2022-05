Emonsa ja ruokansa menettäneet ketut kokivat ihmepelastumisen viime hetkillä Naantalissa – poikasten isän epätoivoinen teko saattoi ratkaista

Tapahtumat saivat alkunsa huhtikuussa, kun Naantalissa autoillut henkilö raportoi Turun Eläinsuojeluyhdistykselle (TESY) nähneensä tien reunassa kuolleen ketun. Kettu oli naaras ja sen nisät olivat pullollaan maitoa, mikä herätti aiheellisen huolen jälkikasvun hyvinvoinnista.

Turun Eläinsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Britt-Marie Juup kertoo, että pentuja etsittiin viikko sekä yhdistyksen, että vapaaehtoisten voimin mutta tuloksetta. Pennut eivät selviä pitkään ilman ruokaa, joten TESY ilmoitti raskain mielin luopuvansa etsinnöistä.

Toivo herää

Vappuna tilanne sai yllättävän käänteen. Naantalilainen mies kuuli kerrostalon roskakatoksen takaa vikinää ja löysi pienen ja hyvin nälkäisen ketunpojan. Mies ilmoitti löydöstään TESYlle ja nosti ketunpojan villapiponsa sisään lämmittelemään.

TESY saapui hakemaan poikasen hoitoon. Pentu sai heti ruokaa ja se vietiin yhdeksi yöksi toipumaan eläinsairaalaan Raisioon, josta pentu haettiin seuraavana päivänä TESYn hoitolaansa. Seuraavana päivänä pennun löytänyt mies raportoi, että samaisen kerrostalon alta on kömpinyt esiin lisää pentuja.

Tarkemmissa tutkimuksissa selvisi, että kettujen pesä on talon alla. Talon alta löytyi käytävä ja puoliksi syöty rusakon raato. Onkalon suulle asennettiin loukku ja ruokaa. Yksi pentu saatiin kiinni heti seuraavana päivänä ja loput kaksi pentua onnistuttiin loukuttamaan seuraavien päivien aikana.

– Yksi oli loukussa ja toinen loukun ulkopuolella ja yritti päästä sisälle loukkuun, koska siellä se sapuska odotti. Nyt meillä on kaikki neljä pentua ja kaikki voivat hyvin.

Neuvokas isäkettu

Kaikki neljä pentua olivat löydettäessä hyvin nälkiintyneitä. Juup arvelee, etteivät ne olisi selvinneet enää montaakaan päivää elossa.

Vapaaehtoisten auttajien lisäksi yksi tarinan sankareista on pentujen isä, joka yritti pelastaa jälkikasvunsa raahaamalla rusakon pennuilleen. Juup uskoo, että tämä teko selittää, miten pennut selvisivät elossa pelastumiseensa asti.

– Pennut ovat vauvahampaillaan ehkä saaneet juuri sen verran syötyä, että selvisivät näinkin kauan hengissä. Suremme sitä, että isä menetti ensin vaimonsa ja nyt vielä lapsensa, mutta ilman apua lapset olisivat menehtyneet.

Pennut tulevat olemaan TESYn hoitolassa useita kuukausia. Kettujen kanssa ollaan tekemisissä niin vähän kuin mahdollista, jotta ne voidaan aikanaan vapauttaa turvallisin mielin takaisin luontoon.

Pennut aikanaan takaisin luontoon

Tapaus on herättänyt riemua TESYn Facebook-ryhmässä, jossa pentujen tarina on kirvoittanut yli 8 000 tykkäystä ja yli 500 kommenttia. Tapaus on lämmittänyt myös Juupin sydäntä.

– On ihanaa nähdä, miten paljon loppujen lopuksi on ihania ihmisiä, jotka välittävät eläimistä. Me näemme valitettavan usein sen nurjan puolen.

Juup kehottaa ulkona liikkuvia tarkkailemaan ympäristöä. Jos epäilee, että eläimellä on hätä, Juup neuvoo olemaan ensin yhteydessä paikalliseen eläintensuojeluyhdistykseen ja kysymään neuvoja.