Emmanuel Macron aikoo kertoa viimein, kuinka keltaliivit rauhoitetaan – luvassa ainakin eliittikoulun sulkeminen

Jo kuukausia kestäneissä mielenosoituksissa on vastustettu nykyhallitusta ja sosiaalista epätasa-arvoa, mutta tapahtumat ovat yltyneet välillä mellakoinniksi.

Macron aikoo selostaa uudistuksia, joita on kehitetty vastauksena mielenosoittajien vaatimuksiin. Odotettavissa on tärkeitä muttei erityisen vallankumouksellisia toimia, kuten veroleikkauksia keskiluokalle ja pienten eläkkeiden uudelleenarviointia.

Suuri osa uudistuksen tiedoista on jo vuodettu medialle. Joukossa on Kansallisen hallintokoulun (ENA) sulkeminen. Monet koulun käyneet ovat nousseet Ranskan eliittiin.

Macron pyristelee pohjalta nousuun

Myös presidentin suosio on alamäessä. Viimeaikaisissa kyselyissä häntä on kannattanut välillä jopa alle 30 prosenttia kansalaisista, kun presidentinvaalien jälkeen lukema oli yli 60.

Macronilla on jo mielessään vuoden 2022 presidentinvaalit, ja hän on hyvin tietoinen siitä, että edeltäjä Nicolas Sarkozy ja Francois Hollande pysyivät pesteissään vain yhden kauden.

Ensimmäistä kertaa oman lehdistön edessä

Seuraavana päivänä koko puhe vuodettiin medialle, mikä on herättänyt epäselvyyttä siitä, onko puhe aiemmin suunnitellun kaltainen vai onko luvassa muutoksia.

Macronia on syytetty siitä, että hän pitää etäisyyttä mediaan. Nyt kyseessä on ensimmäinen kerta, kun hän pitää oman, laajan tiedotustilaisuuden kansalliselle medialle. Aiemmin presidentti on pitänyt lehdistötilaisuuksia vain muiden maiden johdon vierailujen yhteydessä.