Macron haluaa eläkelakien muutokset voimaan vielä tänä vuonna – valmis hyväksymään epäsuosionsa

Ranskan presidentti Emmanuel Macron kertoo haluavansa eläkelakien muutokset voimaan vuoden loppuun mennessä. Macronin mukaan eläkeuudistus on välttämätön, vaikka se onkin kohdannut laajaa vastustusta.



– Tämä uudistus on välttämätön, mutta se ei tee minua onnelliseksi. Olisin mieluummin jättänyt sen tekemättä, Macron sanoi tänään suorassa televisiolähetyksessä vastatessaan toimittajien kysymyksiin eläkelakien muutoksista.



Hän sanoi myös olevansa valmis hyväksymään epäsuosionsa seurauksena kiistanalaisesta eläkeuudistuksesta.



– Jos minun on valittava lyhyen aikavälin mielipidemittausten ja maan yleisen edun välillä, valitsen maan yleisen edun, Macron sanoi.