Emma Kimiläinen avaa salailuaan suhteesta Sami Hyypiään – “Nyt kun kerran kysyit”

View this post on Instagram

Alakouluikäisen tyttären äitinä Kimiläinen on kertonut erottavansa julkisuuden, eli urheilun ja muut julkiset työt, yksityiselämästään. Niin hän on tehnyt myös tuoreen parisuhteen osalta.

Välillä keittää yli

Yksityiselämä ei kuulu muille

Tärkeintä on olla onnellinen

– Ammattini on sellainen, joka on ehkä tahtomattani vetänyt minut julkisuuteen, missä en muuten välttämättä olisi.

– Olen. Jos joku kysyy, mikä tavoitteeni on tai mistä haaveilen, on se että on ja pysyy onnellisena. Sitä sanon aina tyttärelleni, että millään muulla ei ole elämässä väliä kuin se, että olet onnellinen.