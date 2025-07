Malli Emily Ratajkowski on tunnettu Instagramin rajoja koettelevista kuvista

Malli Emily Ratajkowski villitsi seuraajansa tuoreella kuvallaan.

Malli Emily Ratajkowski tuli tunnetuksi oltuaan mukana Robin Thicken kohua herättäneellä Blurred Lines -musiikkivideolla vuonna 2013.

Sittemmin Ratajkowski on noussut maailmankuuluksi kasvoksi niin muoti- kuin elokuvabisneksessä. Hän on esiintynyt muun muassa Gone Girl ja I Feel Pretty -elokuvissa. Instagramissa Ratajkowskilla on yli 29 miljoonaa seuraajaa.

Hän on tunnettu myös rohkeasta tyylistään. Ratajkowskin kuvat ovat monesti laittaneet Instagramin rajat koetukselle. Tähden tuorein postaus on saanut seuraajat villeiksi.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Kuvissa hän poseeraa uimapuvussa, joka ei jättänyt paljon arvailuiden varaan. Mustan uikkarin kaula-aukko oli napaan asti.

Emily Ratajkowski vuonna 2025.Credit: Doug Peters / Alamy Stock Photo

Kuvan kommenttikenttä täyttyi tuli-emojista. Yksi kommentoijista oli huippumalli Irina Shayk.

Ratajkowskilla on yksi lapsi ex-puolisonsa elokuvatuottaja Sebastian Bear-McClardin kanssa. Pariskunta avioitui vuonna 2018 ja erosi vuonna 2022.